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Osmaniye'de kaçak avlanan balık ve ağ ele geçirildi

Osmaniye’de kaçak avlanmış balık ve 500 metre ağ ele geçirildi.

Osmaniye'de kaçak avlanmış balık ve 500 metre ağ ele geçirildi.


Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, su ürünleri kontrol ve denetimlerinde, Osmaniye merkez Salı pazarında


yasak zamanda satışı yapılan 10 kilo sazan balığı ve Hemite Kalesi civarındaki Ceyhan Nehri boyunca yapılan kontrollerde yılan balığı avcılığında kullanılan sahipsiz 500 metre civarında misinaya el konulduğunu söyledi. Barikatlardan çıkan çok sayıda yılan balığının da kurtarılarak suya canlı olarak bırakıldığını belirten Sağlam, "Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hemde su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

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