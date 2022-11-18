Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 732 bin dal boş makaron ile 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı tarihlerde çeşitli operasyon ve uygulama yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 milyon 732 bin dal boş makaron, 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet tütün sarma makinesi, 351 adet puro, 417 adet elektronik sigara, 27 paket pipo tütünü, 39 şişe kaçak alkol ile 2 bin litre karışım akaryakıtı ele geçirildi.