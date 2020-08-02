İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de kadın cinayeti

Osmaniye’de bir kişi av tüfeğiyle eşini öldürdü.

Osmaniye'de bir kişi av tüfeğiyle eşini öldürdü.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Issızca Köyü'nde meydana gelen olayda, Mehmet A. (64) eşi Fatma A. (50) ile evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., silahla eşini vurdu. Mehmet A., daha sonra köy muhtarını arayıp eşini vurduğu söyledi. Muhtarın bilgi vermesi olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.


Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde av tüfeğiyle vurulan Fatma A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Katil zanlısı koca ise suç aleti tüfekle eve gelen jandarmaya teslim oldu.


Gözaltına alınan Mehmet A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.