İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de kamyonet otomobile çarptı

Osmaniye’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat D. idaresindeki 06 FNJ 19 plakalı kamyonet, Nuh C. idaresindeki 80 ABG 245 plakalı otomobile arkada çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen kamyonetin şoförü Ferhat D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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