İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de kamyonet tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Osmaniye’de otoyolda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de otoyolda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.


Kaza, Gaziantep-Tarsus Otoyolu Düziçi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 AFA 151 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden tıra çarptı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışarak ölen iki kişinin cansız bedenlerini çıkartarak ekiplere teslim etti. Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olay yerinde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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