Osmaniye'de kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı'nın kış koşulları nedeniyle kan bağışının azalması nedeniyle başlattığı kan bağışı kampanyasına destek amacıyla, Vali Ömer Faruk Coşkun öncülüğünde, Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından Osmaniye Valilik Kompleksinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışı kampanyasına çok sayıda kamu görevlisi ve vatandaş destek oldu. Kurulan kan bağışı standını ziyaret eden Vali Coşkun, vatandaşlarımıza kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti.

Türk Kızılay'ı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek, yaptığı konuşmada, “Geçen yıl da yılın ilk ayında Osmaniye'de kan bağışı kampanyamız, valimiz tarafından başlatılmıştı. Bu yıl ikincisini yine valimiz öncülüğünde düzenliyoruz ve bunun gelenek haline gelmesini temenni ediyoruz. Türk Kızılay'ı Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu belirtti. Yani kan konusunda kırmızı alarm halindeyiz. Bu kampanya bu yönüyle de çok önemli” dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Türk Kızılayı'nın, kuruluş tarihi 1868'lere dayanan kadim bir yardım kuruluşu olduğunu ifade ederek, "Bir yandan yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı bir yandan da ülkemizin ihtiyacı olan kanı karşılamak gibi çok önemli bir vazife üstlenmiş durumda. Malumunuz olduğu üzere kan, muadili olmayan hayati bir sıvı ve tek kaynağı da insan. Dolayısıyla hastalarımızın, kazazedelerimizin hayatlarının kurtarılması için ihtiyaç duyulan kan ancak vatandaşlarımızın teveccühü ile sağlanıyor. Bağışladığınız kan ile bir hayat kurtarabilirsiniz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızı, bu konuda duyarlılık göstererek kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Türk Kızılayı'nın tüm çalışanlarına ve kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ilimizde düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Kan bağışında bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, Adana Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ümit Tokgöz ve Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi İsmet İpek'e de teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyasının iki gün boyunca Valilik Kompleksinde devam edeceği bildirildi.