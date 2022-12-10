İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de kanalizasyona düşen köpek kurtarıldı

Osmaniye’de kanalizasyona düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye'de kanalizasyona düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Merkez Vatan Mahallesi'nde üzeri açık bulunan kanalizasyondan köpek sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler, yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur içerisine merdivenle indi. Yavru köpek, bağlanan iple yukarı çekildi. Veteriner hekim kontrolünden geçen herhangi bir yarası bulunmayan yavru köpek, daha sonra Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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