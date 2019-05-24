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Osmaniye'de kanser bilinçlendirme eğitimi

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliği ile kanser bilinçlendirme eğitim semineri düzenledi.


Osmaniye Belediyesi kadın çalışanlarına yönelik belediye hizmet binası eğitim salonunda Dr. Nur Başak, Sosyal Hizmet Uzmanı Caner Fuat Kurt ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Alican Mansuroğlu tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtımı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim konusunda farkındalık eğitimi ve kadına yönelik şiddet eğitimi verildi.


Seminere katkı ve katılımlarından dolayı Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ve tüm personellere teşekkür eden Belediye Başkanı Kadir Kara, her bireyin erken teşhis konusunda daha duyarlı olmasını gerektiğini ve Sağlıklı Hayat Merkezini mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayarak kadına yönelik şiddetin artık sona ermesi temennisinde bulundu.


Erken teşhisin önemine vurgu yapan eğitimciler, tüm katılımcıları Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet ettiler.


Düzenlenen eğitime Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke ve Belediyede görev yapan kadın personeller katıldı.

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