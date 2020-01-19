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Osmaniye'de kar görmeye gidip mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Osmaniye’de merkeze bağlı Zorkun Yaylası’na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100’e yakın araç ve içerisindeki yolcular AFAD, Jandarma ve İl Özel idaresine bağlı ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100'e yakın araç ve içerisindeki yolcular AFAD, Jandarma ve İl Özel idaresine bağlı ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.


Şehir merkezine kar yağmayan Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar, yayla dönüşünde Olukbaşı mevkisinde aniden bastıran tipi nedeniyle araçları ile birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonrası yolun tekrar açılmasıyla mahsur kalan vatandaşlar güvenle şehir merkezine döndü.

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