Osmaniye'de karı koca birer gün arayla korona virüse yenik düştü

Osmaniye'de korona virüs tedavisi gören Mustafa ve Yurdagül Okuşluğ çifti birer gün arayla tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Okuşluğ ile Yurdagül Okuşluğ çifti korona virüse yakalandı. Bir süredir evlerinde izole olan çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan çift solunum yetmezliği nedeniyle birer gün arayla hayatını kaybetti.

Mustafa Okuşluğ'un Selimiye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.