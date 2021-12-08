Osmaniye'de kaygan yolda kontrolden çıkan tır yan yattı

Osmaniye'de otoyolda seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep yönünden Adana yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 47 KJ 167 plakalı tır, Bahçe ilçesi Arıklıkaş köyü mevkiinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde bir süre savrulan saman yüklü tır, yolun sağ tarafındaki refüje yan yatarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Yan yatan tırda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.