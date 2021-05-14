İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de keklik avcılarına geçit yok

Osmaniye’nin Kumarlı köyünde kaçak keklik avcılığı yapan iki avcıya ekipler tarafından ‘kara avcılığına muhalefetten’ işlem yapıldı.

Osmaniye'nin Kumarlı köyünde kaçak keklik avcılığı yapan iki avcıya ekipler tarafından ‘kara avcılığına muhalefetten' işlem yapıldı.


Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Merkez Kumarlı köyünde kaçak avcılara yönelik devam edilen faaliyetler kapsamında kaçak keklik avı yapan 2 şahıs yakalandı. Keklikleri canlı yakalayabilmek için kafesle tuzak kurdukları anlaşılan kaçak avcılara ‘kara avcılığına muhalefetten' işlem yapıldı.


Avcıların yanlarında bulundurdukları kafes ve bir adet keklik ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.