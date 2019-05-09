Osmaniye'de "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" tanıtıldı

Osmaniye'de, dezavantajlı coğrafik koşullarda yaşayan üreticilerinin gelirlerini artırmak ve kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' tanıtıldı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında "Çok Paydaşlı Platform" toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen toplantıda Hasanbeyli kümesinin temel tarımsal üretiminin belirlenmesi, altyapının önceliklendirilmesi, bireysel yatırım konuları gibi kümeye ait stratejik yatırım planının altlıkları konusunda çalışmalar yapıldı.

Toplantıda konuşan Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran, Osmaniye, Adana ve Mersin illerini kapsayan Doğu Akdeniz ile Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz olmak üzere iki proje sahasında uygulanacak programın tutarının yaklaşık 98 milyon avro olduğunu kaydetti.

Projenin ilçe bazlı gelişmişlik endeksleri dikkate alınarak gerçekleştirileceğini dile getiren Uyduran, “Dezavantajlı coğrafik koşullarda yaşayan üreticilerimizin değer zincirini geliştirmek, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla gelirlerini artırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla genelde dağlık kesimlerde yaşayan üreticilerimize uygulanacak” dedi.

İlk aşamada 52,5 milyon avro olan proje bütçesinin, ikinci aşamayla birlikte 2026 yılına kadar 98 milyon avroya kadar yükseleceğini kaydeden Uyduran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel çiftçiler ve çiftçi gruplarının bitkisel, hayvansal üretim yatırımları yüzde 70, 40 yaş altındaki genç çiftçilerimizin yatırımları yüzde 70 ila yüzde 100, kooperatifler ve KOBİ'lerin ekonomik altyapıları yüzde 75 desteklenecektir. Bankaların ve finans kuruluşlarının istediği yüksek teminatlar nedeniyle üreticilerimiz, kooperatiflerimiz ve işletmelerimiz yatırımlarını büyütmekte zorluk çekmektedir. Bu proje vasıtasıyla Kredi Garanti Fonu ile işbirliği yapılarak teminat güçlüğü çeken çiftçilerimizin kredi alabilmelerinin yolunda bir engel kalmayacaktır. Fon aracılığıyla proje illerinde yaklaşık 300 milyon liralık kredi hacminin oluşturulması hedeflenmektedir.”

Toplantıya Hasanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veyis Tuncer'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.