Osmaniye'de ‘Kitap Fuarı' kitapseverlere kapılarını açtı

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Kitap Fuarı', görkemli bir törenle kitapseverlere kapılarını açtı.

Osmaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde ‘7'den 70'e okuyoruz' sloganıyla 6'ncısı düzenlenen Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Söyleşi programları ile birlikte çocuklara özel programların düzenleneceği fuarda, onlarca yazar ve binlerce kitap okuyucularıyla buluşacak. Masal Park yanında 3 bin 400 metrekarelik kapalı alanda 10 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak olan fuarda tüm söyleşiler ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Amaçlarının ülkenin değerlerini koruyacak olan nesillere katkı sağlamak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Kitap Fuarımızın altıncısını düzenliyoruz. Amacımız, yeni yetişen neslin kendi değerlerine sahip çıkan, sanal dünyanın dışında gerçek hayatın var olduğunu bilen, kendilerine emanet edilen ülkesinin değerlerini koruyarak yaşatacak olan nesillere katkı sağlamaktır. Aynı zamanda Osmaniye'mizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Fuarın gençlere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıracağını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz ise, “Geçen yıl fuara çok ilgi olmuştu, bu sene daha büyük ilgi olmasını bekliyoruz. Kitap fuarları kültürün ve medeniyetin en önemli destekleyicilerindendir. Düzenlenen bu fuar siz gençlerimizin ve çocuklarımızın birçok kitabı okumasına fırsat sunacaktır ve kitap okuma alışkanlığı kazanılmasına önemli katkıları olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, Başkan Kara ve diğer protokol üyelerinin fuar alanını gezmesi ile program sona erdi.