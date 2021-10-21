İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de “Kitap Kahve” açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Kitap Kahve” Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği’nde açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Kitap Kahve” Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği'nde açıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında uygulanan “Kitap Kahve” projesi Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği'nde açıldı. Gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan sağlamak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı desteklemek amacıyla açılan kitap kahvede gençler raflarda bulunan kitapları kullanabilecek.


Kurdele kesiminin ardından kahvede incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, projeyle ilgili de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'ndan bilgiler aldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.