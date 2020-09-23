İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de korona denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye'de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.


Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında, 'Sağlık hepimiz için' sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesinde korona virüs nedeniyle iş yerlerini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin prensipleri olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında esnafı denetleyerek uyarılarda bulundu.


Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz'a İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.