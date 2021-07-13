Osmaniye'de korona virüs denetimi

Osmaniye'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında yüzde 62,2 aşılama oranıyla turuncu renkte gösterilen Osmaniye'de korona virüsle mücadele sürüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli” kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Zafer Musa Şahin Bulvarı boyunca gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlardan tedbirler konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Denetimlerin ardından yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezleri ve marketlerde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Korona virüsle mücadelede Osmaniye olarak, hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi şekilde sürdürelim. Bu mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırabilmemiz için mutlaka tedbirlere uymaya devam etmeli ve aşımızı olmalıyız. Şu anda bütün sağlık birimlerimizde, 18 yaş üzerindeki bütün Osmaniyeli hemşerilerim randevusuz olarak aşılarını yaptırabilirler. Mutlaka yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum çünkü korona virüsten kurtulmanın yolu tedbirlere hassasiyetle uymak ve aşı yaptırmaktır” diye konuştu.