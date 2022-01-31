Osmaniye'de korona virüs denetimi

Korona virüs vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye'de Covid-19 denetimleri Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 99,53 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, korona virüsün yeni varyantı olan Omicron'a karşı dikkatli olunmasını istedi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Korona virüsle şu ana kadar iyi bir mücadele verdik, iyi de gidiyoruz hamdolsun. Ama bu yeni varyantın çok hızlı yayılması nedeniyle önümüzdeki süreçte artışlar olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, daha dikkatli olmamız, bu mücadelede başarılı olmamız açısından, önemli. Aşılamada iyi gidiyoruz hamdolsun, bunu sürdürelim. Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte bu konuda hassasiyetimizi sürdürerek bu mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.