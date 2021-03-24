Osmaniye'de korona virüs denetimleri sürüyor

Korona virüs haritasında ‘Çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı renkle gösterilen Osmaniye'de denetimler aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında olan Osmaniye'de denetimler aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan ‘Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Musa Şahin Bulvarında esnaf ve vatandaşlara maske ve mesafe uyarısında bulunan Vali Erdinç Yılmaz, tedbirlerin gevşetilmemesini istedi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Geçen haftanın tablosuna göre ilimizdeki vaka artışı durdu. Değerli Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte inşallah durduğumuz bu artışı aşağılara çekmek istiyoruz. Hedefimiz ilimizi korona virüsten kurtarmak. Bir kez daha Osmaniyeli hemşerilerimden evlerde toplanmamalarını, komşu, akraba ziyaretlerini ve taziye ziyaretlerini ertelemelerini talep ediyorum. Korona virüsle olan mücadelemize bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin destek olmasını bekliyorum” diye konuştu.