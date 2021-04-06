Osmaniye'de korona virüs denetimleri sürüyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan istatiksel verilere göre 100 binde 316,47 oranla kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye'de denetimler sürüyor. “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde Musa Şahin Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı rengin mavi renge dönüşmesi için destek istediler.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Dinamik denetim modeline göre aralıksız yaptığımız denetimlerimize devam ediyoruz. Bütün cadde ve sokaklarımızda kontrol ve denetim faaliyetlerimizi en etkin şekilde sürdürüyoruz. Hep birlikte kurallara hassasiyetle uymak zorundayız. Çünkü çok yüksek riskli iller arasındayız ve maalesef artış devam etmektedir. Bu artışı durdurmak ve bitirmek bizim elimizde. Bunun yolu da hep birlikte mücadele etmek. Bu nedenle vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymalarını yayılımın en önemli sebeplerinden olan ev, akraba, komşu ve taziye ziyaretlerini ertelemelerini bir kez daha ısrarla talep ediyorum” diye konuştu.