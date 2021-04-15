Osmaniye'de korona virüs denetimleri sürüyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan istatiksel verilere göre 100 binde 382,82 oranla kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye'de denetimler sürüyor. “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde 5014 sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı rengin mavi renge dönüşmesi için destek istediler.

Toplu iftar yapılmaması konusunda vatandaşlara seslenen Vali Erdinç Yılmaz, “Osmaniye'mizde denetimlerimizi her gün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz. İllere göre korona virüs tablosunda maalesef ilimizde vaka artışı devam etmektedir. Bu tabloya göre Türkiye ortalamasında ortalarda yer alıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayını iyi değerlendirerek hep beraber mücadele edersek, kurallara hassasiyetle uyarsak ilimizi çok daha iyi noktalara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymalarının yanı sıra toplu iftar yapmamalarını, komşu, akraba, taziye ziyaretlerini ertelemelerini ısrarla talep ediyorum. Osmaniyeli hemşerilerimden ilimizde korona virüsü bitirmek için verdiğimiz bu mücadeleye destek olmalarını istiyorum.” diye konuştu.