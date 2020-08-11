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Osmaniye'de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye geneli sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Osmaniye’de bugün maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye geneli sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Osmaniye'de bugün maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı.


Artan korona virüs vakalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlere Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.


İşyerleri, toplu taşım araçları başta olmak üzere çarşıda gerçekleştirilen denetimlerde işyeri sahipleri, müşteriler, şoförler, yolculara hijyen, maske, sosyal mesafe konularında hatırlatmalarda bulunuldu.

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