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Osmaniye'de Küçük Kızlar Tenis İl Birinciliği

Osmaniye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Yarışmaları kapsamında Küçük Kızlar Tenis İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Osmaniye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Yarışmaları kapsamında Küçük Kızlar Tenis İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.


Tosyalı Tenis Kortunda 6 okuldan 21 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu birinci, Merkez İmam Hatip Ortaokulu ikinci, 75.Yıl Ortaokulu üçüncü Osmaniye Doğa Koleji dördüncü oldu.

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