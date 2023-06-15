Osmaniye'de 'Kültür ve Sanat Yarışmaları' finalleri yapıldı

Osmaniye, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen, “Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları” il finalleri gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları 2023 yılı il finalleri Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda yapıldı.İl Müdürü Sedat Acar'ın da katılımı ile başlayan finaller şiir okuma, ses ve müzik, tiyatro ve bilgi yarışması olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, il birincisi olanların Eylül ayında Adana'da yapılacak Akdeniz Bölge Finallerine katılarak bölge birincisi olmak için yarışacağını kaydetti.

Dündar, “Asrın Felaketi olan Kahramanmaraş ,merkezli 6 Şubat depremi dolayısıyla ertelenen yarışmalarımız bir nebze olsun normalleşmenin gerçekleştiği bu dönemlerde gençlerimizin kültürümüze, sanata sahip çıkmaları, yeteneklerinin sergilenmesi ve sosyalleşmeleri adına önemli bir organizasyon. Yarışmaya katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Osmaniye'mizi temsil etmek üzere bölge yarışmalarına katılacak gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.