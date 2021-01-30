İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de kumar oynayan 14 kişiye 48 bin lira ceza

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 48 bin 566 lira ceza kesildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 48 bin 566 lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayova köyünde oturan Y.B.'nin evde kumar oynattığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Alınan arama kararı doğrultusunda eve giren ekipler, masalar üzerinde 3 iskambil kâğıdı ile karşılaştı. Adreste kumar oynadığı belirlenen ev sahibi Y.B. ile birlikte toplam 14 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 48 bin 566 lira ceza uygulandı.


Öte yandan, ev sahibi Y.B. hakkında kumar oynanması için yer temin etme ve imkan sağlama suçlarından işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.