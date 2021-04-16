Osmaniye'de kumar oynayan 5 kişiye 25 bin lira ceza

Osmaniye'de bir iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 25 bin 580 lira idari para ceza uygulanırken iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara Kabahatler Kanunu ile sosyal mesafeden toplamda 25 bin 580 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama' suçundan idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

İş yerinde yapılan aramada delil niteliği taşıyan masa üzerindeki 90 TL para, çok sayıda iskambil kâğıdı ile okey taşına el konuldu.