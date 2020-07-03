İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de kümeste yılan operasyonu

Osmaniye’de bir evin bahçesinde bulunan kümese giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Osmaniye'de bir evin bahçesinde bulunan kümese giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.


Fatih Mahallesi, 3032. Sokakta bir evin bahçesinde bulunan kümese giren yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar, Osmaniye itfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, kümesteki yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Eline aldığı aletle kümese giren itfaiye eri, kısa sürede yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.