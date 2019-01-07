Osmaniye'de kurtuluş coşkusu

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri Devlet Bahçeli Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajlarının okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun şeref defterini imzaladı. Vali Coşkun şeref defterine şunları yazdı:

"Milli Mücadele, Anadolu'nun her karış toprağına Yüce Türk Milletinin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de yiğitler şehri Osmaniye'mizde verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Osmaniye'nin kurtuluşu, bağımsızlık aşkının; hava, ekmek ve sudan daha kıymetli olduğunun tarihe kayıt düşüldüğü destanın adıdır. Asla unutmamalıdır ki 7 Ocak; mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimizin gelinliği, şehidimizin son örtüsü mukaddes bayrağımızı gönderden indirmeye çalışanların ve o bayrağa bizim gözümüzle bakmayanların mezarının bu topraklarda kazıldığı gündür. Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniyeli hemşerilerimin, 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara törende yaptığı konuşmada, “Yiğit Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıldönümü törenlerinde sizleri en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu mukaddes günde, bizlere bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkanını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yiğit Osmaniyeliler 7 Ocak, aziz şehitlerimizin kanları ile yazdığı Türk kurtuluş savaşının destanları aşan ifadesidir. 7 Ocak, birlikte olmaktır, birlik olmaktır, bir olmaktır. Bugün, ülkemizi dört bir koldan sarmaya çalışan şer güçlere karşı dimdik ayakta olduğumuzu, yılmayacağımızı, yıkılmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yurt içinde ve sınır boylarımızda, bayrağımız için, vatanımız için, birliğimiz için terör odaklarına karşı canıyla kanıyla mücadele eden güvenlik güçlerimizi, buradan, bu tarihi günde selamlıyorum. Rabbim yeni zaferler kazanmayı kahramanlarımıza nasip etsin. Birilerinin taşeronluğunu yapanlar iyi bilmelidir ki, milletimizin mayası tanrı dağlarında yoğrulmuş, Hira Dağı'nda pişirilmiş, Anadolu'da yek bir vücut olmuştur. Bin yılı aşan kardeşliğimiz ay yıldızlı bayrağımızın altında perçinlenmiştir. İnancımız odur ki; milletimiz bir daha bu topraklarda kurtuluş mücadelesi yaşanmaması için birbirine daha da kenetlenecektir. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. Allah'ım, şevk ve gücümüzü arttırsın, utandırmasın. Bizleri bu güzel vatanı emanet eden şehit ve gazilerimize layık kılsın. Bize inananları bizden uzaklaştırmasın. Yiğit Osmaniyeliler, 7 Ocak kurtuluş bayramımız kutlu olsun. İlelebet ve daima ‘Ne Mutlu Türk'üm Diyene'“ ifadelerini kullandı.

Kuva-i Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Hasan Özdemir ise, kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.

Konuşmanın ardından Hasan Aybaba Anadolu Lisesi'nden Baturalp Güner şiir okudu. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisinin ardından Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri Osmaniye'nin Kurtuluşu isimli tiyatral oyun sergiledi ve ardından Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasında 14 yaş ve altı kategorisinde dereceye girenlere Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne tarafından ödülleri verildi.

Devlet Bahçeli Meydanındaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar 7 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü yaparak kurtuluş şehitliğinde düzenlenen törenle Kurtuluş Savaşı şehitleri andı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duaların ardından protokol üyeleri kurtuluş şehitlerinin kabrine karanfil bırakarak dualar okudu.