Osmaniye'de kütüphaneler kapatıldı, etkinlikler iptal edildi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın aldığı karar gereği İl Müdürlüğümüze bağlı tüm kütüphanelerin 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve bu tarihler arasında kütüphanelerimizde yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline, İlimiz genelinde bulunan İl Müdürlüğümüze bağlı Kültür Merkezlerinde 16 Mart tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar yapılacak tüm etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinlikleri de tüm ilimiz genelinde iptal edilmiştir. İlimiz genelinde bulunan Müze ve Ören yeri ziyaretlerinde ziyaretçilerimizin korona virüsüyle ilgili talimatlara uymaları özellikle kapalı teşhir alanlarında toplu olarak bulunmamaları ve daha dikkatli davranmaları gerekmemektedir. Ertelenen etkinlikler ve diğer konularla ilgili olarak oluşacak yeni durumlarda kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi.