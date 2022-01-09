Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenirken yağışlar 1 bin 200 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğu yönlerden, orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda “Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Adana çevreleri, Mersin'in doğusu (Akdeniz, Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar) ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde (İskenderun, Payas, Samandağ, Yayladağı, Erzin, Belen, Arsuz, Defne, Dörtyol) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 1200 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.