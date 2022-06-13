Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Osmaniye genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar doğu yönlerinden orta kuvvette öğle saatlerinden sonra da yağış ile birlikte yer yer kuvvetli olarak esecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Beklenen yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevreleri ile Anamur, Bozyazı, Aydıncık dışında kalan Mersin il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.