Osmaniye'de kuyuya düşen 4 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı

Osmaniye'de üzeri açık unutulan 3 metrelik kuyuya düşen yavru köpekler, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen 4 yavru, anne köpeğin yanına bırakıldı, kuyunun üzeri ise kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mevlana Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden köpek sesi duyan vatandaşlar bölgeyi kontrol etti. Kullanılmayan su kuyusuna yavru köpeklerin düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, özel bir aparatla kuyu içerisindeki yavruları birer birer yakalayarak dışarıya çıkardı. Yapılan muayenesinde herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen yavru köpekler, 5 yavrusu olduğu belirlenen yakınlardaki anne köpeğin yanına bırakıldı.

Ekipler, açık olan kuyunun üzerini ise kapattı.