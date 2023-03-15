Osmaniye'de leyleklerin göçü görüntülendi

Osmaniye'de havaların ısınması ile birlikte göç ederek bölgeye gelen leylekler semalarda görülmeye başlandı.

Kurak geçen kış mevsimi nedeni ile her yıl Nisan ayında gözlemlenen leylek göçü bu kez Mart ayında Osmaniye'de görüntülendi. Osmaniye Belediyesi'nin Yeşilyurt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yaptığı Vatan Mahallesi Yaveriye TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede görüntülenen leyleklerin göçü görsel renkli bir hava oluşturdu.

Dron ile de havadan görüntülen yüzlerce leylek güneye doğru göçünü sürdürdü.