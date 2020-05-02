İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.


Olay dün öğleden sonra ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise 11. sınıf öğrencisi S.A, evde bilinmeyen bir nedenle 66 yaşındaki babası E.A ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, babası E.A'yı av tüfeğiyle arkadan vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden babanın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.


Babasını vurarak öldüren S.A ise gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.