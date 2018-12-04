Osmaniye'de Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından "Okul Sporları" kapsamında organize edilen Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.

Okul Sporları 'Masa Tenisi Gençler A İl Birinciliği' organizasyonu çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Osmaniye Gençlik Merkezinde Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya Osmaniye'nin ilçelerinden 45 okul takımı ve 180 sporcu katıldı.

Kızlar ve erkeklerde ilk 4'e girmeyi başaran takımlara kupa ve madalyaları Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Hanifi Kaplan tarafından verildi.

Müsabakalar sonunda Genç Kızlarda; Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi takımı birinciliği, Kadirli Savrun Anadolu Lisesi ikinciliği, Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi üçüncülüğü Bahçe Anadolu Lisesi dördüncülüğü elde etti.

Genç Erkeklerde ise Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi takımı birinciliği Şehit Mehmet Karacatilki AİHL ikinciliği Özel Kadirli Çukurova Anadolu Lisesi üçüncülüğü Kadirli Savrun Anadolu Lisesi dördüncülüğü elde etti