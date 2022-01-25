Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor

Osmaniye'de “Suçlara Yuva Kalmasın” projesi kapsamında halkın güvenliğini tehdit eden ve uyuşturucu bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği metruk binalar yıkılıyor.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 'Suçlara Yuva Kalmasın' projesi çerçevesinde kent genelinde Osmaniye Belediyesi'nin destekleriyle metruk binaların tıkımına devam ediliyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, “Vatandaşların güvenliğini tehdit eden, terk edilmiş, kapı ve pencereleri sökülmüş, kısmi olarak yıkılmış, fuhuş, uyuşturucu, alkol vb. amaçla kullanılabilen suç unsurlarının ve şahısların gizlenmesine imkan sağlayan görüntü kirliliği oluşturan ve güvenlik açısından çevrede yaşayan vatandaşlara huzursuz eden metruk binaların tespit edilmesi durumunda ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Mahalle polisleri tarafından Osmaniye Belediyesi'ne 2021 yılı içerisinde bildirimi yapılan 34 metruk binanın 26 ‘sının yıkılarak ortadan kaldırıldı. 2022 yılı ocak ayı içerisinde daha önceki tarihlerde bildirimi yapılan ve işlemleri tamamlanan 10 metruk binanın polis gözetiminde yıkılarak kullanılamaz hale getirildi” diye konuştu.

Emniyetin yapmış olduğu projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, metruk binaların yıkımı ile suç yuvalarının ortadan kalkacağını ve mahallelerin huzur bulacağını söylediler.