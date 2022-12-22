İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor

Osmaniye’de “Suçlara Yuva Kalmasın” projesi çerçevesinde halkın güvenliğini tehdit eden ve uyuşturucu bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği metruk binalar yıkılıyor.

Osmaniye'de “Suçlara Yuva Kalmasın” projesi çerçevesinde halkın güvenliğini tehdit eden ve uyuşturucu bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği metruk binalar yıkılıyor.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen “Suçlara Yuva Kalmasın” projesi çerçevesinde çevre halkının güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu, fuhuş, madde ve alkol bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği, görüntü kirliliği ve güvenlik açısından çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binaların yıkılmasına devam ediliyor.


Osmaniye Belediyesi ile koordineli şekilde yapılan çalışmalarda 2022 yılı içerisinde 64 metruk bina polis gözetiminde yıkıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.