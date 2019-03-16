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Osmaniye'de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ye ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolunun 8'inci kilometresinde Aydınlar köyü civarında meydana geldi. Ahmet Köksal idaresinde ki 80 EV 739 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak,yol kenarında ki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ahmet Köksal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ercan Göktürk yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan seçim minibüsünün Adana Cumhur ittifakı adayı Hüseyin Sözlü'nün seçim çalışmalarını yürüten minibüs olduğu öğrenildi.

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