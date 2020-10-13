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Osmaniye'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Gülin Macit idaresindeki 31 P 0761 plakalı otomobil ile Toprakkale-Erzin karayolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GS 787 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleri ile midibüsteki 4 işçi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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