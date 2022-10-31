Osmaniye'de motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü park halinde çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikleti çalan şahsın M.S.K. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs merkez ilçede motosikletle birlikte gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında açıktan, iş yerinden, kamudan hırsızlık ile mala zarar verme suçlarından dosyası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.