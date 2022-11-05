Osmaniye'de motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 6 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü park halindeki 6 motosikleti çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletleri çalan şahsın E.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.