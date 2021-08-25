İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de motosiklet çalan zanlı gözaltına alındı

Osmaniye’de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saha çalışmaları sonunda motosikleti çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan M.C.G. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından M.C.G. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

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