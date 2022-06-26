İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de motosiklet hırsızları yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçe ilçesinden çalınıp, Düziçi ilçesine getirilen motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde motosikleti çalan şahısların Ö.K., E.P. ve H.S. olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen 3 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.K., E.P. ve H.S. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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