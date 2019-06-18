Osmaniye'de Muhammed Mursi için Gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, hayatını kaybetmesi sonrasında Osmaniye'de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınırken AK Parti İ Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

Enverül Hamit Camiinde İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından sloganlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanında ulaştı.

Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından desteklenen yürüyüşünün ardından AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Kemal Yalçın basın açıklaması yaptı.

Yalçın “Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi. Karadeniz, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsî'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” dedi.

Açıklamanın ardından Emekli İmam Ali Onur'un yaptığı duanın ardından vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.