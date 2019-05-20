Osmaniye'de muhtar ve meclis üyelerine iftar

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen iftar yemeğinde Başkan Kadir Kara, mahalle muhtarları ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte orucunu açtı.

İftar öncesi belediye meclis üyesi Feramuz Akbıyık tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar edildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, katkı ve katılımlarından dolayı tüm muhtarlara, belediye meclis üyelerine ve ailelerine teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi tarafından mahalle muhtarları ve belediye meclis üyelerine yönelik düzenlenen iftar programında muhtarlar ve meclis üyeleri Belediye Başkanı Kadir Kara'ya davetlerinden dolayı teşekkür etti.