Osmaniye'de "Nağmelerle 30 Yıl" konseri

1989 yılında kurulan ve Osmaniye Musiki Derneği'nin çatısı altında faaliyet gösteren Belediye Korosu'nun performansı büyük beğeni topladı.

Koro Şefi Öğr. Gör. Muzaffer Uslu'nun yönettiği, 21 ses sanatçısı ve 10 kişilik saz ekibinden oluşan korunun konseri izleyenleri mest etti. Tüm misafirler şarkılara hep birlikte eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadılar.

Osmaniye Musiki Derneği Başkanı Ethem Argun, “Güzel Osmaniye'mizde kültürümüzün en güzel unsurlarından biri olan Türk müziğini yaşatmak, sevdirmek ve geleceğe aktarmak gibi bir görevi üstlenen derneğimize kuruluşundan bugüne kadar hizmet ve destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cebelibereket Kültür Merkezindeki konser sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol üyeleri tarafından koro üyelerine plaket verildi.