Osmaniye'de narkotik operasyonlarına 7 tutuklama

Osmaniye'de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 4 6 kilo 158.15 gram esrar maddesi , 61.79 gram metamfetamin maddesi, 0.61 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 17 adet sentetik ecza maddesi, 4990 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 7'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.