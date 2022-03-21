Osmaniye'de Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Baharın müjdecisi Nevruz kutlamaları Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz tarafından yakılan Nevruz ateşiyle başladı. Halk oyunları, demir dövme ve yumurta kırma gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği kutlama programında ortaya çıkan renkli görüntülerle katılımcılar doyasıya eğlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen nevruz programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunasıyla başladı. Baharın müjdecisi Nevruz ateşi Vali Erdinç Yılmaz tarafından yakıldı. Vali Yılmaz ve diğer protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı. Halk oyunları, demir dövme ve yumurta kırma gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği kutlama programında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, “Bu günlerde doğa uyanıp canlanmaya başladığından Nevruz günleri, baharın da canlandığı günlerdir. Atalarımız, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç anlamına gelen bu tarihi günü, aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak ta kutlamışlardır” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise, “Doğanın uyunuşu ve baharın gelişi, doğayla insanın daha yakın olduğu doğanın daha bir güzel hale geldiği bahar bayramı bizleri daha çok birleştirecek. Kardeşliğimizi daha da çok pekiştirecek bir gün olmasını diliyorum” dedi.

Nevruz kutlamaları sonunda kadınlar tarafından yapılan sıkma ayran protokol üyeleri ve vatandaşlara dağıtıldı.