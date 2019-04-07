Osmaniye'de "nöbetçi noter" uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulaması Osmaniye'de başladı

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama hayata geçirilirken Osmaniye 1. Noterliği, nöbet hizmeti veren ilk noterler arasında yer aldı.

Osmaniye 1. Noteri Ahmet Bilgen yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına başladıklarını bunun özellikle hafta sonu işlem yapacak vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Özellikle hafta sonları araç alım satımlarının yoğun olduğunu ifade eden Bilgen, “Memurlar hafta sonları izinli oluyor. Noter işlemlerini daha rahat bir şekilde yapıyorlar. Satış işlemleri genelde hafta sonları oluyor. Araba pazarları hafta sonları oluyor. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde alım satım işlemlerini yapabiliyor. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Uygulamaya Türkiye Noterler Birliğinin sisteminin hazır olduğu kaydeden Bilgen, uygulamanın ilk günü olması nedeniyle Şoförler ve Otomobilciler Odasının hizmet vermemesinden dolayı plaka işlemlerinde sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Osmaniye 1. Noterliğine işlem yapmak için gelen Sefa Çetin, noterlerin hafta sonu da açık olmasının vatandaşların işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

Oto galerici Esnafı Ali Türdal ise bunun yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek, “İnsanlar hafta sonları da gelip nöbetçi noterlerde işlemlerini yapabilecek. Noter işlemleri için kimse hafta başını beklemeyecek. İnsanlar hafta içi işlerinden ayrılıp bu işleri yapmak zorunda kalıyordu. Herkes hafta sonu rahatça burada işlemlerini halledebilecek” diye konuştu.