Osmaniye'de öğrenciler sağlık için yürüdü

Osmaniye'de öğrenciler ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında sağlıklı bir toplum için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinleri kapsamında onlarca öğrenci sağlıklı bir toplum adına farkındalık yürüyüşü gerçekleştirmek için Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya geldi. Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Bahar ve Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Erol'unda katılım gösterdiği etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonunda İl Sağlık Müdürlüğü'nce meydanda kurulan stantta fiziksel aktivitenin önemi, anne sütü ve sağlıklı yaşam konuları hakkında bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.

Etkinlik sonunda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Yürüyüşün hareket halinde olmanın sağlıklı yaşamdaki önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugün öğrencilerimizle birlikte yürüyüş etkinliğine katıldık. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka spor yapmalı ve hareket halinde olmalıyız” diye konuştu.